“O remix viralizou no Tik Tok”, diz DJ que fez remix de ‘Rude Boy’ no Super Bowl

DJ Klean falou com o G1 e disse que a equipe da cantora o procurou no começo desse ano

Já contei para minhas fofoqueiras que teve brasileiro envolvido na apresentação de Rihanna no Super Bowl e trata-se do DJ Klean que produziu um remix de ‘Rude Boy’ que encantou a todos. Em entrevista ao G1 ele contou que a música viralizou no Tik Tok após ele fazer uma versão cheia de funk.

“No começo de 2023 recebi um e-mail de uma pessoa que dizia ser da equipe da Rihanna, que queria falar de um assunto sério (…) Eu me assustei, achei que fosse alguma brincadeira:”, disse ele em entrevista.

O DJ ainda conta que fez um remix bem curtinho e postou no Tim Tok, logo ele tomou uma proporção imensa e teve que terminar a versão a pedido dos internautas. “Ele repercutiu e as pessoas pediram para que eu terminasse”, disse ele.