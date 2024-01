O que levou Vanessa Lopes a apertar botão de desistência do BBB 24?

Genteeeeee, a Vanessa Lopes apertou o botão e desistiu do BBB 24!!!!!! Eu acabei de saber pelo porteiro aqui do prédio que na tarde desta sexta-feira (19). A influencer tomou essa decisão repentina e assustando os colegas de confinamento. Mas com os demais participantes tentando impedi-la, ela afirmou que seria o melhor a ser feito.

Antes de sair da casa, Vanessa começou a chorar e voltou a demonstrar preocupação com sua imagem fora do programa da Globo.

“Você não quis esperar para falar com a psicóloga?”, questionou Wanessa Camargo. “Eu não quis, eu tenho medo de remédios”, respondeu. “Eu não posso parar de viver pelo que os outros pensam de mim”, continuou ela, com lágrimas nos olhos.

Nizam contou que antes de apertar, a sister havia sugerido que os dois apertassem juntos. “Ela falou: ‘Aperta comigo'”. “Isso não é normal. Muito estranho. Metade das coisas que ela falou não fazem sentido”, comentou Yasmin Brunet.

“Isso começou na sala. Ela me acordou. Ela começou a falar sobre coisas normais, e do nada ela falou sobre apertar”, continuo Nizam. “Eu não acho que ela não está bem”, reforçou Yasmin. “Eu avisei, eu avisei. Ninguém escutou”, lamentou Michel Nogueira, que chorou com a situação.

“Ela podia ter falado com a psicóloga antes para tentar organizar as ideias antes, tentar por uma última vez”, refletiu Wanessa. “Ela estava muito perdida, ela andava parecia que procurando alguma coisa”, continuou Michel.

“Aqui deu algum gatilho de uma coisa que é séria. Durante uma briga que estava tendo, ela estava olhando para o espelho, ela estava em outro mundo. É muito doido tudo”, completou Yasmin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Deniziane Ferreira também chorou muito após a desistência da tiktoker. Nos últimos dias, a fisioterapeuta tentou, por algumas vezes, acalmar a sister. “Eu só queria que ela ficasse bem, eu tentei de tudo, gente”, desabafou.

“Ela vai ter um acompanhamento lá fora. Ela mostrou para as pessoas o que a internet faz com a vida das pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com o que é dito”, opinou Marcus Vinicius.

Como temos visto nos últimos dias, a tiktoker deixou o público bastante preocupado ao demonstrar um comportamento confuso. Ela passou a falar de maneira desconexa e teve oscilações de humor constantes. Vanessa chegou a conversar com a psicóloga do reality, mas infelizmente, a situação só piorou.