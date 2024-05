O que está acontecendo entre os influenciadores Felipe Neto e Whindersson Nunes?

Em meio a tanta tragédia, o influenciador e humorista Whindersson Nunes resolveu caçar briga, é isso mesmo? Após seu desentendimento com a primeira-dama, Janja, ao invés de juntar suas forças com Felipe Neto, para ajudar ainda mais o Rio Grande do Sul, Whindersson decidiu utilizar as suas redes sociais para alfinetar o youtuber.

Tudo começou quando Felipe publicou uma post em seu twitter sobre a importância de se praticar leitura. Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro”.

O que fez com que Whindersson visse a oportunidade de alfinetar Felipe, utilizando uma publicação literária feita pelo rival chamado de ‘Casa, Mata ou Trepa’. “Vou ler um infantil”, provocou o humorista.

Indignado com a atitude do colega de profissão, Felipe reforçou o fato de seu livro ter sido retirado das lojas e reeditado em 2017, e a “covardia” de Whindersson durante o governo Bolsonaro.

“Resgatar erros de quase 10 anos atrás para atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou… Esse ‘livro’ foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abraços”, finalizou o youtuber.