O que? Deolane diz que pressionou a produção para eliminação de Shay na Fazenda

Advogada contou que chamou a produção, ameaçando deixar o programa depois da confusão do iraniano com Tiago Ramos

Pode isso produção? Deolane Bezerra ameaçou sair da Fazenda 14 depois da briga de Tiago Ramos e Shay. Só tivemos contato com a informação agora, mas já digo que fiquei chocada. A advogada rebateu o comentário de Deborah e disse que falou com a produção sobre a expulsão de Shay do programa, ameaçando sair caso nada fosse feito.

“Fui lá, chamei a produção e questionei, falando que se ele ficasse eu saia. Falei que se ele ficasse eu saia diante de uma agressão. Eu falei!”, disse ela, deixando os peões indignados com a postura da doutora.

Acontece que os participantes acreditam que o que Deolane fez foi uma pressão para eliminação de Shay. O que eu sei? Que a imagem da loira não vai nada bem lá dentro por causa do seu jeito Deolane de ser.