“O preconceito é uma erva daninha que queremos abolir do mundo”, dispara Daiane dos Santos

Um das ginastas mais famosas no Brasil e no mundo desabafou sobre o racismo durante o programa do Faustão, na Band

Habla mesmo! Daiane dos Santos colocou a boca no trombone diante do racismo e do preconceito. A ginasta não ficou calada e soltou o verbo no programa do Faustão, na Band. Daiane ainda diz que vamos conseguir acabar com o preconceito.

“O preconceito é uma erva daninha que queremos abolir do mundo. Estamos no mês de junho, da diversidade. Vemos isso e também uma onda frequente de casos de preconceito racial no esporte, que muitas vezes terminam com a impunidade. Mas as pessoas têm falado, não têm se calado. Com certeza vamos reverter esse quadro até acabar”, desabafou.

A ginasta não parou por aí, e se mostrou otimista com o fim do racismo. “A gente com certeza vai conseguir acabar com o preconceito, até porque a gente é 56%, quase 60% de pessoas negras, de pessoas pretas aqui e a gente ainda tem casos como esse acontecendo na história”, finalizou.