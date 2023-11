O Papa é flamenguista? Papa Francisco ganha camiseta do Flamengo de torcedor brasileiro

O líder da Igreja Católica recebeu o presente enquanto era acompanhado por alguns fiéis, no Vaticano.

O melhor do Brasil com toda certeza é o brasileiro! Gente, não se fala em outro assunto aqui no Rio que não seja o nosso querido Papa Francisco pegando um mando rubro negro. Com essa santificação, será que a gente ainda pode ganhar o Brasileirão?

Nesta quarta-feira (22) um torcedor do time carioca, Flamengo, presenteou ninguém menos que o líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, com uma camiseta da agremiação.

Enquanto o Papa andava pelo Vaticano em seu Papamóvel e era acompanhado por alguns fiéis, o brasileiro achou uma ótima oportunidade para entregar o presente para o Líder religioso. Ao pegar o “manto carioca” o Papa deu um belo e leve sorriso para obrasileiro.

“Que maneiro, zerei a vida agora, hein, dei um presente para o papa. Excelente”, afirmou o torcedor do rubro negro.