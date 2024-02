‘O mundo espiritual não perdoa’, Filha de Baby do Brasil sobre Ivete falar que macetaria o Apocalipse

Minha genteeee, a pastora Sarah Sheeva saiu em defesa da mãe, a cantora e também pastora Baby do Brasil na polêmica com Ivete Sangalo no carnaval sobre “arrebatamento” e “Apocalipse”. Em uma live que aconteceu na noite da última quinta-feira (15), Sarah detonou Ivete Sangalo após a mesma dizer que iria “macetar o Apocalipse”.

“Ivete é uma pessoa boa, alto-astral, querida. É admiradora da minha mãe. Acho que ela foi infeliz, errou, porque ela não entende de Bíblia. A mamãe falou uma coisa, e Ivete entendeu outra, como se fosse uma coisa negativa. Coitada, ela não sabe nada de Bíblia”, iniciou a pastora.

“Quando ela usou o nome da música dela, que eu não tenho nem coragem de falar esse nome, que tem conotação sexual. Quando ela falou: ‘nós vamos fazer isso com o Apocalipse’. Gente do céu. Ali, coitada da Ivete. Ela botou ali a vida dela em risco. Porque o mundo espiritual não perdoa brincadeira com o nome de Deus”, criticou.

“Achei que a Ivete foi coerente com o que ela entendeu, porém, ela foi infeliz na hora que ela brincou com um assunto altamente sério para nós cristãs, que o nome de um livro da Bíblia, o Apocalipse. (…) Acho que a mamãe nem percebeu. Ela tava tão baratinada e não reagiu. Coitada da Ivete quando ela mandou essa. Ela não tinha noção do que estava falando. Tenho certeza que nessa altura, alguém já deve ter explicado, a Ivete já tomou conhecimento e se arrependeu e deve estar triste. Ela falou uma bobagem. Dá para ver que ela não tinha maldade. Não foi com raiva no coração. Falou sem conhecimento e foi infeliz, porque falou uma coisa muito grave. Se rasgou no mundo espiritual”, disse.

A pastora fez questão de sugerir que Ivete faça uma oração de arrependimento comum cristão. “Quem sabe as pessoas parassem de fazer essa rixa dela com a mamãe, a mamãe iria lá fazer uma oração com ela”.

De acordo com a filha de Baby, o ocorrido serviu para que as pessoas entendam o que é o arrebatamento e o Apocalipse. Ela também opinou sobre a postura da mãe em evangelizar em pleno trio elétrico de Ivete Sangalo, no carnaval de Salvador.

“Deus usou toda essa confusão para muitas pessoas entenderem o que é o arrebatamento e o Apocalipse. (…) Fiquei muito feliz em ver mamãe sendo usando por Deus no carnaval. Creio que mamãe nasceu para cumprir um propósito na terra. Não conheço uma evangelista tão bem quanto mamãe. Ela é muito ousada”.