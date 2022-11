“O motivo da nossa separação foi um ERRO MEU!”, dispara Carlinhos Maia

Empresário usou as redes sociais para contar que o divórcio foi motivado por um erro dele no casamento com Lucas Guimarães

Depois de ficar sofrendo nas redes sociais e dizer que a parte mais difícil do divporcio é dormir sozinho, Carlinhos Maia decidiu colocar a boca no trombone e dizer o motivo da separação de Lucas Guimarães. O empresário escreveu um texto nos stories e contou que o erro partiu dele, foi ele quem errou e ele quem convive com o peso da situação.

“Para as pessoas que ficam só esperando a carniça, que sobrevivem, não dá história e sim da desgraça. Para as pessoas que querem sempre um culpado, mesmo sabendo que uma relação é feita de erros e acertos de ambas as partes, o motivo da nossa separação foi um ERRO MEU! Ponto. Não vou dividir, nem dizer oq foi, por que o erro é MEU MEU, sou eu quem convivo com ele. Esse peso é MEU”, disse.

O muso ainda contou que não disse antes porque isso mune as pessoas que o atacam. “Dividir com vocês seria apenas dá munição, para atacar ainda mais do que já fazem as minhas inseguranças, julgarem um ato falho. Que não me define em nada! Amo os que me amam: VIDA QUE SEGUE”, contou.