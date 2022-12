“O diretor ‘printava’ as celulites, fazia um trauma psicológico”, diz ex-Panicat

Carol Dias disse que teve problemas de saúde desencadeados na época por causa do corpo e a pressão para ‘estar gostosa’

Quem não se lembra do marco na história da televisão com o ‘Programa Pânico’, o programa era um show de audiência apesar das pautas problemáticas que eram tratadas dentro do programa. Carol Dias era uma das musas do programa e revelou que naquela época desencadeou diversos problemas por causa da estética e a pressão para estar sempre “gostosa”.

Não é de hoje que as panicats revelam que sofriam com as más condições de trabalho que eram dispostas. “Passei muitas coisas ali, abalei muito a minha saúde. Sofria bastante (…) A gente tem que ser valorizada e acho que lá faltou a valorização da inteligência das mulheres”, relembrou, enquanto participava do programa Sensacional, de Daniela Albuquerque.

“O diretor ‘printava’ as celulites, fazia um trauma psicológico. Tenho esse trauma até hoje. Tive anorexia, bulimia e não comia. A minha família começou a estranhar, comecei a ter surtos de falta de ar. Lembro que emagreci 10kg em um mês por causa dessa pressão. As meninas tinham essa obrigação muito forte. Não era algo saudável”, comentou.

A musa ainda contou que ia parar no hospital três vezes na semana, achando que o problema seria o seu coração. “Quando fui ao psiquiatra, realmente, tive [o diagnóstico de] uma síndrome do pânico. Me afastei uns 20 dias. Chegava no programa com inalador, tomando remédios fortes e até hoje eu tomo. Não tenho nenhum problema em falar sobre isso”, disse.