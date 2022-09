“O Cris em primeiro lugar”, declara Fred sobre relação com Bianca Andrade

Em entrevista para a revista Quem, Fred contou detalhes sobre sua relação com a mãe do seu filho

Ai que amor, uma relação saudável e um casal maduro é tudo que a gente precisava para essa semana. Fred contou que seu filho com Bianca está em primeiro lugar na relação harmônica dos dois. O muso ainda contou que os dois mantêm uma relação saudável.

“A gente sempre coloca Cris em primeiro lugar, além do respeito. Amei Bianca minha vida inteira e sempre vou amá-la, então a gente tem uma consideração muito grande um pelo outro. Nosso relacionamento não deu certo e não funciona para o nosso momento da vida, mas todo o resto continua muito bem. A gente conversa o tempo todo e enaltece isso. E que ótimo que a gente é um caso que deu certo. Às vezes pai e mãe têm um monte de problemas e não pensam nos filhos”, disse ele para a Quem.

Para quem não sabe, Cris tem apenas um aninho de idade. “A gente coloca tudo de lado e faz com que ele tenha os melhores ambientes, seja estando comigo ou com ela. E toda vez que a gente vai viver algum momento que acha legal os dois estarem juntos, independentemente de seguirmos no relacionamento ou não, a gente prioriza isso”, disse Fred.