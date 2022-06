O Brasil tem uma Barbie para chamar de sua! Conheça Bruna Barbie Decor

Influenciadora já soma mais de 370 mil seguidores no Instagram e bomba no Tik Tok

Tá pensando que só Margot Robbie pode ser a Barbie? Não senhora, aqui no Brasil já temos a nossa personagem, aliás a nossa verdadeira versão da boneca. Bruna Barbie Decor vem ganhando seu espaço na mídia com uma casa inteiramente rosa, e não só isso, roupas, carro e tudo na vida da figura parece ter saído do desenho animado.

E não para por aí, porque estamos falando de uma influenciadora de peso com mais de 18 milhões de seguidores no TikTok e mais de 2 milhões no YouTube. No Instagram a conta ultrapassa os 370 mil seguidores. É mole?

Essa Barbie brasileira já vem com sua dreamhouse e não deixa nada a desejar, porque além de tudo ser rosa a casa é uma baita de uma mansão com direito a piscina e dois andares. Não nego que fiquei curiosa para ver o closet…