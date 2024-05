O barco de MC Gui afunda no RS, mas foi resgatado às pressas pelos bombeiros 

Que susto, genteee! O MC Gui passou por um sufoco daquele durante sua atuação como voluntário para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em um dos resgates, o barco em que o artista estava começou a afundar.

Um dos voluntários que estava no barco teve hipotermia depois de cair na água, mas foi prontamente atendido pelo Corpo de Bombeiros e passa bem. “Equipe de bombeiros está de parabéns! Eu, MC Gui, vim agradecer essa equipe maravilhosa que acabou de nos ajudar, nosso barco afundou. Parabéns, rapaziada, estamos juntos”, disse o funkeiro nas redes sociais.

Apesar desse momento tenso, o grupo do cantor conseguiu salvar diversos animais ilhados. MC Guisubiu no telhado de uma casa submersa para resgatar um dos cachorros, que estava há sete dias no local e acabou adotando o animal.

Depois do susto que passou, Mc Gui desabafou nas redes sociais. “Hoje eu vivi um dos dias mais tristes da minha vida e da vida desse povo gaúcho! Passei dois dias dentro do maior desastre que nosso povo já enfrentou. Eu senti na pele e gostaria de deixar meu apoio ao povo gaúcho, eu gostaria de usar as minhas redes de comunicado para alcançar e recomeçar junto a vocês!”, relatou.