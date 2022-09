O Astro da música britânica, Ed Sheeran, volta ao Brasil em 2023

Segundo jornalista, o ruivo voltará ao Brasil com a turnê “Mathematics Tour”.

Essa vai para os românticos de plantão. De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, o astro britânico Ed Sheeran, já tem data marcada para voltar ao Brasil. Segundo as informações divulgadas por Flesch, o cantor virá ao país em outubro de 2023 com a turnê “Mathematics Tour”.

Caso essa informação seja confirmada pela assessoria do cantor, esta será a quarta passagem do artista pelo Brasil, sendo que a última foi em 2019, com a turnê “Divide”.

Com quatro álbuns de estúdio, Ed Sheeran é o primeiro artista a conquistar 100 milhões de seguidores em sua conta no Spotify.