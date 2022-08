O amor está no ar? Sthefane Matos aparece usando aliança nos stories

Seguidores acreditam que possa ser a aliança do noivado com Victor Igoh

Uma sexta mais que romântica para os meus leitores que ainda acreditam no amor, assim como eu. Aloca! Sthefane Matos apareceu nos stories com uma aliança misteriosa e muitos acreditaram que o anel fosse o símbolo do seu noivado com Victor Igoh.

A influenciadora foi questionada sobre o acessório pela página ‘Gossip do Dia’, que não deixou de provar que a “aliança” não tem nada a ver com a ocasião.

Sthe ainda explicou que os anéis podem se parecer, mas não é o da ocasião. A musa ainda mostrou por fotos a diferença dos acessórios. Não foi dessa vez!