O amor é lindo! Arthur Aguiar surge com tatuagem no peito com nome da amada Maira Cardi

O campeão do ‘BBB22’ está numa linha tão romântico… Ai ai

E Arthur Aguiar surgiu com uma grande surpresa! Calma, leitor(a)! Não é um curso de dicção e comportamento em reality show, ‘tá? É uma nova tatuagem com o nome da mulher que ele ama! É da Maira Cardi que tô falando, leitor(a)! Quem você pensou, hein?

A novidade foi exposta nesta terça-feira, (24), durante a gravação do seu EP audiovisual em São Paulo chamado “Mais forte do que nunca”. O EP conta com as participações especiais de Matheus e Kauan, para cantar “Casa Revirada”, e Sorriso Maroto, em uma música inédita. Estranhei não ter Matheus Fernandes cantando “Fora da Casinha”, né?

A tatuagem “Maira” ficou visível por causa de um look usado pelo ex-BBB/ator/cantor/marido da Maira/pai da Sophia/um fã das mulheres como Wando, que era uma camisa aberta que deixava clara a tatuagem.

O amor é lindo né leitor(a)? Será que agora o Pãozinho tomou juízo? Eu espero que sim.