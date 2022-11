“Nunca existiu rivalidade, adoro a Eliana”, declara Ana Hickmann

Apresentadora tomou a apresentação do ‘Tudo é Possível’ quando a loira foi para o SBT e disse que foi um dos maiores desafios da carreira

Quem é fã das telinha vai saber que quando houve a troca de Eliana para Ana Hickmann no ‘Tudo é Possível’ o burburinho rolou solto e tiveram até gente falando que as duas estavam em pé de guerra. Ana revelou em vídeo para o seu canal do Youtube que não teve treta com Eliana, e que ela adora a apresentadora.

“Como foi assumir o Tudo é Possível? Existe alguma rivalidade entre você e a Eliana?”, perguntou um fã da apresentadora.

“Nunca existiu rivalidade, pelo contrário, eu adoro a Eliana. Fui para o ‘Tudo é Possível’ porque ela foi para o SBT”, explicou Ana.

A apresentadora não deixa de dizer que foi um grande desafio assumir o programa dominical, pois ia competir com grandes nomes, como Silvio Santos, Faustão e a própria Eliana. “Por um período pediram para que eu assumisse e seria por alguns meses. Quando eu fui eu achei que estava indo para um abatedouro, de tão difícil que foi”, disse.

Vale lembrar que Eliana saiu do ‘Tudo é Possível’ para apresentar o ‘Programa Eliana’ no SBT. Gugu foi para a Record e Eliana voltou para o SBT, na mesma época, para ficar mais fácil para as minhas fofoqueiras.