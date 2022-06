Nude saturada de Carlinhos Maia vaza mais uma vez (cadê a novidade?)

Não é de hoje que a internet tem conhecimento das partes íntimas do humorista, mas dessa vez ela reagiu com desânimo

Ai, ai, parece até que estou repetindo notícia, mas não viu? Acreditem, vazou mais uma nude de Carlinhos Maia nesta segunda (27). A internet já está saturada de ver as partes íntimas do humorista e dessa vez não perdoou pesando a mão nos comentários. Uns disseram que fez para aparecer e ganhar engajamento, enquanto outros desanimaram com a aparência do “Carlinhos”.

De acordo com a terra de ninguém, internet, foi o marido do humorista quem publicou o nude por engano no seu Instagram, mas até o momento, Lucas Guimarães não se pronunciou diante da notícia.

Mesmo que o marido do humorista apagasse rapidamente a imagem do seu perfil, já era tarde demais, afinal, tudo que cai na internet vira um tumulto e a gente ama, mas dessa vez não amamos não…

Quero saber o que vem por aí, porque com o engajamento do perfil logo logo nasce um banco novo, uma hamburgueria nova. Tô de olho viu, Carlinhos!