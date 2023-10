Novo rosto? Rico Melquiades revela o resultado da cirurgia plástica no rosto

O influenciador apareceu no Domingo Espetacular com o rosto transformado, ressaltando que ele decidiu passar pelo procedimento após críticos falarem sobre sua aparência

Rico Melquiades já tinha causado na web quando disse que faria diversos procedimentos no rosto para amenizar os ataques à sua aparência. O muso apareceu no Domingo Espetacular, ontem (29), e mostrou o resultado dos R$50 mil em procedimentos estéticos.

Ele fez rinoplastia, afinou o rosto e também fez mudanças nos olhos e na boca. “Finalmente veio aí! Depois de passar anos sendo chamada de feia na internet, me rendi as cirurgias plásticas na face e mostro agora o resultado para vocês! Agradeço a Deus, a Dra. Mariana Felinto e a vocês por me apoiarem”, escreveu ele.

Alguns portais estavam dizendo que eu Rico tinha ficado viciado em alguns remédios para dormir, porque não estava conseguindo lidar com as críticas na web. O que eu acho? Que o resultado ficou excelente e vale ressaltar que ele nem se recuperou completamente da cirurgia recente.