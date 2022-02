Quem é o novo namorado de Rico Melquiades?

Ganhador do reality show ‘A Fazenda’, Rico está de namorado novo

“Uma pessoa bem fofa, que não é biscoiteira, que não está comigo porque eu ganhei A Fazenda, eu percebi isso, acho que vai dar certo”, dispara Rico em entrevista a Matheus Mazzafera sobre novo afair.

Matheus Freire, novo namorado de Rico (Foto: Instagram)

Matheus Freire é o nome do dono do coração do eterno fazendeiro, e não para por aí. O catarinense já é pai, estudante de direito e atua como digital influencer com seus mais de 550 mil seguidores.

Matheus Freire (Foto: Divulgação)

Rico não economizou nos elogios ao amado, dizendo ser uma pessoa dedicada, trabalhador, um bom pai, que cuida muito bem da casa.

O amor está no ar, felicidades ao casal.