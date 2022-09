“Nós vamos ganhar na bala”, dispara deputado bolsonarista

Delegado Cavalcante (PL), do Ceará declarou que vai ganhar as eleições na bala caso as urnas não eleja

Meu Deus, que horror, ano de eleição tem dessas coisas, mas parece que os ânimos dos brasileiros estão passando dos limites e eu começo a ficar assustada. Um deputado bolsonarista do Ceará declarou ontem (07) que vai vencer as eleições na bala. Oi? Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornalistas Livres (@jornalistaslivres) “Se a gente não ganhar nas urnas, nós vamos ganhar na bala! Não tem por onde. Uran tem que ser confiável, se essas urnas não tiverem confiança nós vamos ganhar no primeiro turno”, mostra o vídeo. Na declaração, o deputado disse que Bolsonaro é o “mais querido” e é o que a população está querendo. Ainda chamou a oposição de “corja”. Afe, cadê a democracia? Mais respeito, por favor!