Nora de Preta Gil é internada com problema nos rins

A modelo teve que ser hospitalizada devido a fortes pontadas no rim, que foram ocasionadas pela falta de água no organismo.

Ai amores, os dias não vem sendo fáceis para a família da nossa amadíssima Preta Gil, devido a todo o processo de tratamento de seu câncer, porém, desta vez quem não está muito bem é a nora da cantora, a modelo Laura Fernandez.

Companheira de Francisco Gil e mãe de Sol de Maria, nesta sexta-feira (17), Laura teve que ser hospitalizada devido a fortes dores nos rins.

Através de seu instagram, a gata deu detalhes de seus estado de saúde para os seus fãs que estavam preocupados com o seu sumiço das redes.

“Pelo visto a ressaca do Carnaval ainda não acabou. Ou o inferno astral está com um certo atraso. Ou eu só não ouvi minha mãe quando ela falava: beba água. Juro, ser lembrada pela mãe de beber água é muito menos doloroso do que ser lembrada com pontas muito forte no rim”, iniciou a modelo.

Logo em seguida, Laura explicou que passou por dois ciclos de remédios, mas que felizmente já está melhorando e até voltou a ter a quantidade de água em seu organismo que era comum antes do Carnaval,

“Experiência de quem teve que ficar algumas horas no hospital e fazer dois ciclos de remédio para dor, de tanto chorar pela mesma. Já estou melhorando, a febre já está passando e água já voltou ao seu hábito de estar dentro do meu corpinho, como estava antes do Carnaval… Sempre ele!”, finalizou a nora de Preta.