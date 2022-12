Noivo que beijou convidado durante casamento se pronunciou sobre o caso: “Ainda não acredito!”

Em seu pronunciamento, mesmo não sendo gay, ele fez questão de se sensibilizar com os integrantes da comunidade LGBTQIA+.

Gente, agora pouco contei a vocês sobre o noivo que deu beijão, em um dos convidados de seu casamento, na frente de sua noiva, o que surpreendeu muita gente. Pois bem, após o caso viralizar por todo o país, o noivo, Vera Angel, também conhecido como Nene Angel, utilizou suas redes sociais para se pronunciar sobre o caso.

Iniciando o seu pronunciamento, ele mostra que o que lhe incomodou em toda essa situação, não foi por ele ter ficado com outra pessoa na frente de sua esposa e sim por essa pessoa ser do sexo masculino. Diante disso ele se sensibiliza com a comunidade LGBTQIA+ que enfrenta todos os tipos de preconceitos possíveis, quando elas criam coragem de enfrentar a vida e expor ao mundo quem elas realmente são.

“Ser gay não te torna menos sensível, não te torna de pedra ou menos humano. Ainda não assimilei o que aconteceu, ainda não acredito mas me ajudou a entender como se sentem as pessoas da comunidade Igbti quando decidem tirar as máscaras e ser elas perante o mundo e suportar o assédio da sociedade que te aponta como se tivessem cometido um Homicídio ou algum ato aberrante”, começou.

Para finalizar, ele afirma que não é gay e que tudo o que aconteceu só aconteceu pois ele estava muito bêbado e não sabia o que estava fazendo e agradeceu o apoio de sua esposa, Mayito Arcentales.

“É preciso uma grande força mental para não optar pelo suicídio (eu pensei nisso várias vezes). Mamãe te amo com minhas virtudes e defeitos. @mayitoarcentales suas palavras foram meu combustível pra não cair. Não sou gay, o que aconteceu aconteceu num momento em que eu não encontrava meus cinco sentidos por causa da grande quantidade de álcool (quem me conhece sabe que eu não bebo). Peço desculpas se isso afetou sua sensibilidade”, finalizou o noivo.