Nobru faz freela para tentar salvar Esporte Espetacular

Nobru e Cerol foram convidados pela emissora para novo quadro no Esporte Espetacular

Quem te viu, quem te vê hein, Globo. A emissora está passando por uma transformação para pegar o público jovem e o Globo Esporte não ficou de fora. Nobru e Cerol serão os novos participantes do quadro ‘4×100’, juntamente com os comentaristas Paulo Nunes, Caio Ribeiro e Sálvio Spínola.

Bruno Goes, mais conhecido como Nobru, e Cerol possuem juntos quase 20 milhões de seguidores no Instagram, e não para por aí. A conta fica ainda maior quando olhamos para os fenômenos que os dois são no Youtube e na Twitch, onde os dois garantem grande parte do público jovem.

Nobru e Cerol fecham com a Globo (Foto: Reprodução)

Para quem está ansioso com as duas personalidades na TV pode se preparar, porque nas próximas semanas já podemos ver eles darem as caras no plim plim. Os comentaristas, Cerol e Nobru, fizeram as gravações em uma comunidade carente de São Paulo, jogando os astros contra os melhores jogadores da comunidade.

Vale lembrar que as gravações ocorreram no Jardim Peri, mesmo local em que o jogador Gabriel Jesus foi descoberto pelo Palmeiras. Hoje, o jogador está no Manchester City, time da Inglaterra.

Será a primeira vez que os influenciadores ganham o espaço da TV para apresentar um quadro e eu já acredito muito que vai ser sucesso, principalmente pela beleza de Cerol e Nobru. Aloca!