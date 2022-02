Quem é Nobru, o mais novo galã do Brasil

Com mais de 13 milhões de seguidores no Instagram, já pegou a Anitta e é tão assediado quanto Cauã Reymond

Com sua própria equipe no Free Fire, faturando mais de 1 milhão de reais por mês com sua própria equipe, Bruno Goes, Nobru, não para de colecionar títulos, inclusive o de pegador de sucesso.



Bruno Goes, Nobru, novo galã do Brasil

Suas habilidades trouxeram nomes importantes para sua lista de peguetes como Anitta, Kerline, Gabi Lopes, Emily Araújo e muito mais, conta em entrevista com Matheus Mazzafera. Pode jogar água que o novinho tá passando o rodo.

Nobru e Anitta

E não para por aí, o jovem de 21 anos já faz parte da Forbes Under 30 e já foi indicado ao prêmio de personalidade do ano pelo Esport Awards 2021, dá pra acreditar? Tô bege.