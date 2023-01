Noah Schnapp, Will de ‘Stranger Things’ se assume gay

Em vídeo bem-humorado, ator comentou a reação da família após fazer a revelação

Depois de tanta pressão da internet e dos internautas que assistem Stranger Things como fãs, Noah, que interpreta Will na série, se revelou gay. Em um vídeo bem-humorado ele contou detalhes sobre a reação da família com a notícia.

“Quando finalmente contei para meus amigos e familiares que eu sou gay depois de ficar com medo no armário por 18 anos e tudo o que todos disseram foi: ‘eu sabia’. Eu acho que sou mais parecido com o Will do que eu pensava”, disse o ator.

Os fãs da série ainda fazem uma comparação da sua vida pessoal com a vida do personagem Will Byers, muitos acreditam que ele seja apaixonado por Mike.