No Ratinho: Léo Dias da bolada na cara de Mara, pede emprego na Massa FM e leva R$ 2.500 para casa

O fofoqueiros das estrelas e a apresentadora do Fofocalizando, Chris Flores,e estiveram no programa e brincaram do ‘Gol Show’

Com uma audiência ótima, depois da Copa Sul-Americana o SBT chegou a liderar e ganhar de ‘No Limite’, na Globo. O programa do Ratinho começou com o icônico quadro ‘Gol Show’, os apresentadores foram Léo Dias e Chris Flores. O nosso fofoqueiro favorito saiu no lucro no programa e levou para casa R$2.500, pedindo emprego na Rádio Massa e dando bolada na cara de Mara Maravilha.

Vale ressaltar que Mara já trabalhou no Fofocalizando, SBT, ao lado de Lívia Andrade e as duas já chegaram a problematizar no programa quando a cantora criticou Anitta.