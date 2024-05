No México, Madonna usa roupas de Frida Kahlo e se emociona: “Foi mágico”

Rainha é ela, não tem jeito. Depois da finalização da ‘Celebration Tour’ no Rio de Janeiro, Madonna ainda está dando uma volta ao redor do mundo com o seu trabalho. Nesta segunda-feira, 20, ela compartilhou algumas fotos de sua visita ao México em abril, onde ela teve a oportunidade de usar itens muito especiais de Frida Kahlo.

Madonna apareceu usando roupas que pertenciam à pintora mexicana. Ela também visitou a casa da família de Kahlo na Cidade do México, que hoje é um museu que expõe diversos itens da artista, como diários, cartas e documentos.

Na legenda da publicação, a cantora falou sobre esse momento especial e se emocionou com a oportunidade única. “Uma linda lembrança – visitando a casa da família da minha musa eterna – Frida Kahlo, na Cidade do México. Para mim, foi mágico experimentar suas roupas e joias, ler seus diários e cartas, e olhar fotos que eu nunca tinha visto antes”, declarou Madonna.