No Limite: 4 famosos vão mesclar com anônimos nos desafios radicais

Cláudio Heinrich, Mônica Carvalho, Paulinho Vilhena e Carol Nakamura fazem parte do time de famosos da edição do reality

Não é de hoje que os realities da Globo dão o que falar, mas nada se compara ao bafafá do ‘No Limite’ que faz o público ir à loucura com suas provas insanas. Esse ano teremos quatro famosos no meio de nove anônimos disputando as provas de arrancar os cabelos com a pinça. O elenco tem tudo para dar certo e a apresentação do reality continua nas mãos de Fernando Fernandes.

Marcus, Simoni, Guilherme, Paulinha, Paulo Vilhena, Amanda, Carol Nakamura, Claudio Heinrich, Dedé, Pipa, Monica Carvalho, Raiana, Fulý, Euclides e Raiana disputam o prêmio de R$500 mil.

O reality começa no dia 18 deste mês e eles precisarão enfrentar o extremo da Amazônia, colocando seus limites em jogo.