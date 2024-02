No camarote, Fabio Porchat até rebola para a equipe do NGB News

Ahhhhh meu Deus! Meus amigos do NGB News estiveram no camarote Nosso, no último dia do carnaval (13) para prestigiar os desfiles na Marques de Sapucaí e quem sabe, conseguir aquela exclusiva que todos nós do jornalismo estamos sempre de olho durante essa festividade. E não é que os que os meninos conseguiram? E essa entrevista exclusiva foi o humorista e apresentador Fabio Porchat.

Os meninos ainda conseguiram fazer Porchat dar aquela rebolada para as câmeras. Meninos, vocês são tudoooo! O humorista disse que é apaixonado por Carnaval desde o tempo que ia assistir ao desfile na arquibancada na companhia de sua avó. Então, ele precisava prestigiar o carnaval carioca mesmo sendo aos 45’ do segundo tempo.

Sobre novos projetos, Porchat que a mais nova temporada do “Que história é essa?” irá estrear em breve e terá a participação de Junior Lima em sua estreia.

O nome NGB News é uma referência a “Negão da Barra”, apelido de Firmino na Avenida Lúcio Castro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde ele trabalha como guardador de veículos. Negão Oi divide os microfones no NGB News com Victor Rosa, o Arrascaeta Debochado, de 23 anos, e Vitor Pinheiro, de 35 anos, ambos da Cidade de Deus.

Recheados de carisma, descontração, humor, boas histórias, entrevistados icônicos e reviravoltas, eles viraram um sucesso na internet. No YouTube, o canal tem 46,5 mil inscritos e seus vídeos somam mais de 5.6 milhões de views e não param de crescer.