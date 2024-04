No bate-papo BBB, Alane sente vergonha de revelação de affair: “Como descobriram”

Alane ficou chocada que a produção do Bate-Papo com BBB descobriu um de seus affairs, que acabou mandando um recado a ela após sua saída do reality com pouco mais de 50% dos votos dos internautas. O cantor Denis Pinhoti, apontado como seu romance fora da casa.

“Foi tudo lindo. Representou, cantou, dançou, jogou. Só viva e comemore as coisas boas”, escreveu ele uma mensagem exibida no telão. No Bate-Papo, Ed Gama brincou com a situação, que se surpreendeu com a descoberta: “Não falei nomes em momento algum. Como isso aconteceu? Como vocês descobriram?”.

Em seguida, Alane abriu o jogo sobre a relação com Denis e disse que se apaixonou pelo cantor um mês antes de entrar no programa: “Eu amo viver histórias de amor e eu contei pra ele que eu ia entrar aqui, e que estava apaixonada”.

Na sequência, ela ainda deixou um recado para o affair: “Denis, obrigada por todo o seu carinho. Eu espero que a gente possa se encontrar. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Beijo na sua boca”.