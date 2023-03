No auge da Covid-19, Silvio Santos dá uma casa para o amigo e funcionário, Roque

Ao ajudante de palco revela que ficou deprimido com a mudança de rotina e o distanciamento social.

Gente, é em casos como esse que vemos que nem tudo que os famosos fazem é com o intuito de aparecer. Sabemos que o apresentador e dono do SBT Silvio Santos, diariamente dá premiações, através de sorteios de seus produtos, como a telesena e o carnê do baú, porém não é somente para o seu público que o apresentador tem ajudado não.

Em uma entrevista ao repórter Roger Turchetti, o ajudante de palco e amigo de Silvio Santo, Gonçalo Roque, revelou que, em 2020, durante o auge da pandemia de Covid-19, ele teve que se mudar de sua casa, na zona norte da capital paulista, e sem saber para onde ir, foi presenteado com um imovel pelo apresentador.

Tendo entrado em depressão devido a mudança de rotina e o distanciamento social, Roque quis juntar todos da família em um só lugar, o que não era possível em sua antiga casa. Diante disso, o ajudante de palco resolveu que procuraria uma casa maior para melhor acomodar sua família.

“Na pandemia, os netos e filhos queriam espaço, e não tinha. Aí eu falei: ‘vamos procurar uma casa em Jundiaí, que tenha espaço pra todo mundo’. A gente veio pra esse condomínio”, contou o funcionário do SBT.

Porém, logo em seguida, a esposa de Roque, Janilda Nogueira, que também estava participando da entrevista, revelou que a casa em que estão morando agora foi um presente de Silvio.

“Ganhamos essa casa de presente do Silvio. Presentão! Uma casa linda, um condomínio muito gostoso. E as crianças se divertem, porque tem espaço, foi o refúgio de todo mundo”, revelou.