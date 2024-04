Nizam fica puto com apresentador do BBB por desafazer das suas fotos peladas

Hoje é a grande final do BBB 24, meus amores! E antes do último programa dessa edição começar, o Mesacast BBB desta terça-feira (16) recebeu todos os ex-participantes da temporada numa espécie de “esquenta”, sabe? Os primeiros a aparecerem foram os ex- brothers Nizam, Maycon, Pizane e Juninho que conversaram rapidamente com Mari Gonzalez, Vitor de Castro e Pequena Lo.

Durante o papo com os apresentadores, o ex-bbb Nizam falou sobre como está se saindo com a produção de conteúdo adulto e falou que está começado a vender fotos e vídeos sensuais. “Não vendo mais produto de limpeza”, brincou o paulistando.

“Para quem não sabe, eu abri minha página com conteúdos sensuais”, diz Nizam.

Vitor DiCastro brinca com o ex-BBB. “Sensuais é ele que está falando”, menciona o apresentador. Pequena Lo corrige e fala: “Conteúdos adultos”.

O grupo segui brincando com a situação e Pizane disse que algumas fotos do paulista vazaram e já estão até no Telegram. E Vitor disparou: “ainda bem que eu não estou lá’ e todos riram muito enquanto Nizam ficou visivelmente incomodado.