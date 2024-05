Nizam fala sobre problemas financeiros: “Não são o caso”

Longe de toda negatividades? Nizam, ex-BBB, contou que está longe das dívidas. O ex-participantes do reality da Globo contou que as oportunidades para ele não pararam de aparecer, afinal, ele fala diversas línguas e tem cursos que não deixam as portas se fecharem.

“Tenho uma vasta experiência aí no meu currículo, falo três línguas, já viajei 62 países. Enfim, problemas financeiros não são o caso nesse momento. Essa informação não procede”, disse em entrevista à Caras.

“Eu queria entender: de onde essa informação veio? Porque em nenhum momento eu falei isso, né? E tendo em vista que eu acabei de sair do programa com a maior audiência nacional, não teria problemas financeiros nesse momento”, esclarece.