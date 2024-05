Nizam e Giovanna contam quanto deixaram de ganhar por contrato com a Globo: “Mais de 200 mil”

Lucas Selfie conseguiu arrancar o que as fofoqueiras do Leblon e de todo Brasil gostariam de saber: quando os brothers do BBB 24 perderam em publicidade por causa do contrato com a Globo. Nizam e Giovanna Lima quebraram o silêncio e revelaram detalhes sobre o acordo comercial.

“A gente tem que agradecer a Globo e a oportunidade de estar aqui. Se a gente está aqui é por conta de ter tido oportunidade de estar dentro do BBB. Nesse momento eles liberaram a gente da parte comercial, mas não foi por falta de procura de marcas. Porque a gente estava tendo procura. (…)”, afirmou o ex-brother.

Selfie então quis saber o valor que eles acreditam que deixaram de conquistar. “Eu não tenho ideia”, confessou a nutricionista. “Mais de R$ 100 mil?”, perguntou o apresentador. “Com certeza”, responderam. Lucas seguiu insistindo: “Mais de R$ 200 mil?”, quis saber. “Talvez também”, falou Giovanna.