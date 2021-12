“Ninguém precisa odiar o Tiago pra gostar do Ícaro”, disse Marina Ruy Barbosa ao tentar botar ordem na treta épica do BBB

Marina Ruy Barbosa é da turma do deixa disso e deu lição de moral no Twitter ao falar da briga de Tiago leifert e Ícaro Silva.

Marina Ruy Barbosa é da turma do deixa disso e deu lição de moral no Twitter ao falar da briga de Tiago leifert e Ícaro Silva.

Ela é educada, fofa, delicada, um exemplo de menina! Eu estou falando de quem? De Marina Ruy Barbosa!

A ruiva foi para o Twitter e pediu uma trégua entre os fãs de Ícaro Silva e Tiago Leifert. Mas não pense você que ela fez isso por livre e espontânea vontade. Foi pro pressão mesmo, ao se ver envolvida na treta protagonizada pelo ator e pelo ex apresentador do Big Brother Brazil…

E a treta segue rendendo… Foto: Reprodução

Marina, em seu Twitter disse ter sido envolvida na treta e também ressaltou que detesta confusão e briga e soltou a braba na galerinha! Em um trecho ela disse: “Queria só pedir pra que parem de colocar as pessoas de um lado ou de outro nessa história. Não é uma competição. E ninguém precisa odiar o Tiago pra gostar do Ícaro, nem odiar o Ícaro pra gostar do Tiago. Parem.”

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Por suas declarações, foi pouco para reverberar na web, porque internet e redes sociais vocês sabem como funcionam… um like aqui ou outro ali já é motivo para separar as pessoas em times adversários e aí meu amor, pra desmentir ou se justificar, é como diria minha avó, um parto…

Lembrando que Marina sempre prezou por uma vida pessoal discreta. Sem muitos problemas, apesar da história que rolou na novela de Agnaldo Silva e também no término de seu casamento. Certa ela, bebês!