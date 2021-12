Dadá Coelho a favor do Ícaro? Mas por que? Se já trabalhou no BBB?

A humorista Dada Coelho se posicionou à favor do ator Ícaro Silva em sua polêmica sobre o BBB e Tiago Leifert.

Dadá Coelho resolveu se pronunciar e apoiar Ícaro Silva, mas o curioso é que ela já trabalhou no BBB, segura essa…

Quem também se posicionou à favor de Ícaro Silva foi a humorista Dadá Coelho. Atualmente casada com Paulo Betty e sem contrato com alguma emissora, Dadá comentou o post de Tuca Andrada dizendo: “Sou Ícaro até o talo”… Ih, o que aconteceu aqui que eu perdi heim?

Dadá é Ìcaro até o talo. Foto: Extra

A comediante que ficou famosa ao se apresentar no Jô Soares com seu stand up, parece ter um ranço básico da atração dirigida Boninho, um dos poderosos da Rede Globo e que está à frente do BBB desde sua concepção…

Mas vamos lá, o talentoso e gostoso ator, Tuca Andrada, foi um dos famosos que se posicionou em defesa de Ícaro Silva na polêmica envolvendo Big Brother Brazil e o apresentador Tiago Leifert. Aliás a treta só está aumentando e o cabe de guerra ganhando novos integrantes.





Tuca postou a seguinte frase em seu Instagram: “Concordo em gênero, número e grau com Ícaro Silva”. E Dadá Coelho comentou a postagem com a frase citada acima. Mas o que os internautas não imaginam é que a humorista já fez parte do casting do reality show. Depois de um tempo Tuca trancou os comentários de sua postagem devido ao grande número de mensagens de ódio direcionadas ao ator e aos defensores de Ícaro Silva.

Babado, tumulto, confusão e gritaria minha gente!

O que será que rolou entre Dadá e o Big Brother Brazil, heim? Conta pra gente Dadá, você brigou com o Boninho?