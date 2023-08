Nikolas Antunes tem nude vazado nas redes sociais 

O ex-ator da Globo não sabia o que tinha feito até ser alertado por alguns fãs nos comentários de suas publicações.

Gente, eu estou passada!! Nesta segunda-feira (07), o ator Nikolas Antunes cometeu uma gafe daquelas consigo mesmo, isso porque, o galã, que participou da novela “Além da Ilusão”, publicou um vídeo de seu órgão genital em suas redes sociais.

O gato, que possui quase 50 mil seguidores no instagram, foi alertado por alguns de seus fãs sobre o nude, no comentário de sua última publicação no feed. “Querido, apaga seu story, acho que você postou sem querer, corre!”

Após perceber a gafe que havia cometido, o ex-global apagou rapidamente o post que expunha o seu órgão genital. Porém, para quem está curioso, eu vou descrever para vocês como era o conteúdo publicado. No vídeo, o galã, que estava deitado, abaixa a cueca deixando o seu pênis a mostra, porém, logo em seguida, Nikolas se cobre.

A gafe do ator rendeu diversos comentários no twitter, como os seguintes:

Gente o Ator Nikolas Antunes nos stories mostrando o ***, pelo amor de Deus 🤣🤣🤣. — Militante Queer | Psicólogo Organizacional (@conlacerdapsi) August 8, 2023

Nikolas Antunes postou a chibata no IG e eu tô chocado kkkkkk pic.twitter.com/nBD7GcVavw — QUINZINHO ✨ 🏄 (@quinzinhopoptv) August 8, 2023

Como assim rolou nude de Nikolas Antunes e eu ainda não encontrei. Aff, quero ver. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 8, 2023

do nada o ator nikolas antunes postando o pau no story do insta kkkkkkkkk — moi (@moiibs) August 8, 2023

O NIKOLAS ANTUNES POSTOU A ROLA SEM QUERER NOS STORIES E A JULIA VIU ANTES DELE APAGAR AHSUJAUSJQUSJAUSNA — 𝓐𝖒𝖆𝖓𝖉𝖆 (@amminski) August 8, 2023