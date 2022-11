Nicole Bahls revela que está montando um asilo para ela e suas amigas: “Tô fazendo um bangalô pra cada um!”

A modelo revela que ele será utilizado apenas quando ela e as amigas estiverem aposentadas.

Ai que tudo! Durante sua participação no podcast “Quem Pode, Pod” a icônica modelo Nicole Bahls revelou que está construindo um asilo para que ela e suas amigas fiquem juntas. “Eu estou fazendo um sítio para colocar todas as minhas bichas. Vai ser o asilo das “bi”! Tô fazendo um bangalô pra cada um!”

As apresentadoras do podcast, as queridas Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, caíram na gargalhada ao escutarem a revelação de Nicole e compararam: “Ah, tipo, igual tem o Retiro dos Artistas.”

Curiosa com a ideia que foi contada por Nicole, Fernanda questiona como será essa fazenda das “bis”.“Como vai ser? Vamos elaborar aqui?”

Nicole então afirma que o projeto já está em construção, mas que só será utilizado quando todos estiverem aposentados. “Não, mas é depois, quando eles estiverem aposentadas. Agora não, que tá todo mundo fervendo. Nosso final, entendeu? Vai ser o nosso asilo.”