Nicole Bahls para Rômulo Estrela: “Você foi inspiração em casa”

O gato, que participou de ‘Verdades Secretas’, comenta sobre a sua experiência.

Em entrevista ao podcast ‘Ana e a Vegana’, da emissora Multishow, que é apresentado pelas influencers Ana Clara e Blogueirinha, o ator e modelo, Rômulo Estrela, comentou sobre a sua experiência ao participar da série original da Rede Globo ‘Verdades Secretas’.

Durante o assunto, a ex-panicat, Nicole Bahls, que também estava participando desse episódio do podcast, assumiu que não só assistiu a participação do modelo na série como ele foi uma inspiração em sua casa. “Nossa, você foi inspiração em casa… Eu falei: ‘Não tem que pegar igual o Rômulo Estrela, olha lá como é que faz’…. Ó eu me abanando assistindo o Rômulo”.

O ator contou que para facilitar a transformação para cada personagem, ele mantém, em sua vida pessoal, um corpo que seja fácil de emagrecer e de engordar, pois, geralmente, o elenco possui apenas dois meses para conseguir construir o personagem antes do início das gravações.

Em clima descontraído, os maravilhosos jogaram para o universo a vontade de que haja a terceira temporada de ‘Verdades Secretas’ e a Blogueirinha já está tentando garantir um papel na trama.

Influenciando a carreira da fã, Rômulo faz uma proposta para a apresentadora: “Você me ensina a blogueirar e eu te ensino a interpretar, vai que a gente está junto em Verdades Secretas 3”.

Confira abaixo a participação do modelo e da ex-panicat no podcast.