Nicole Bahls fala sobre sua relação com Viviane Araújo: “Acho ela uma guerreira”

A modelo e a atriz, protagonizaram diversas brigas durante a 5ª edição do reality ‘A Fazenda’.

Durante sua participação no podcast “VacaCast”, que é apresentado pela youtuber Evelyn Regly, a modelo e ex-Fazenda Nicole Bahls abriu o jogo sobre a sua relação com a atriz e também ex-Fazenda Viviane Araújo, com quem ela protagonizou diversas brigas durante o reality em 2012.

E ao que tudo indica, a paz reina entre as ex-peoas, afinal a modelo afirma que além de gostar da atriz, a considera uma guerreira, e afirma estar bem feliz por Viviane ter conseguido ter um filho, o que era um sonho da atriz.

“Encontro ela sempre no Carnaval, fiquei superfeliz porque ela tinha o sonho de ter um bebê, está num momento bom da vida dela, com uma pessoa bacana, era só coisa de reality mesmo, eu gosto dela, eu acho ela uma guerreira”, afirmou Nicole.