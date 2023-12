Nicolas Prattes é acusado de ter perfil em app de relacionamento gay

Com a repercussão do caso, o galã utilizou as suas redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido.

Amores, na manhã desta terça-feira (26), o ator Nicolas Prattes foi colocado em uma bela saia justa, isso porque, durante a sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, ele foi acusado de utilizar o famosos app de relacionamento, voltado para homens gay e bissexuais, o Grindr. Enquanto se despedia da anfitriã do programa, um som apitou diversas vezes em seu áudio, som esse que é bem parecido com o da notificação do aplicativo em questão. E é óbvio que isso não passaria em branco para os internautas, que viralizaram o trecho da entrevista nas redes sociais. Com a repercussão do caso, o ator utilizou as suas próprias redes sociais para se pronunciar sobre o assunto: Mandei pra produção pra entender que barulho era aquele !!! 😂😂😂❤️

Um ano novo de muito amor e Saúde pra gente !!!

Beijos em sua famílias 🌟🥂 pic.twitter.com/YnazD7Zsdz — nicolas prattes 🦦 (@nicolasprattes) December 26, 2023