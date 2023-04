Neymar tem conversa vazada com Bia Michelle, ex-namorada de Mc Gui

Casal terminou o relacionamento em março, após o cantor ser pego no motel com outra, tudo foi descoberto por causa do aplicativo de localização do carro do Mc

Mais uma vez o fofoqueiro mais famoso no meio dos artistas faz tudo e entrega a fofoca quentinha para as minhas fofoqueiras do Leblon. Léo Dias recebeu um vídeo onde mostra que Neymar já trocou mensagens com Bia Michelle, ex-namorada de Mc Gui. Os dois terminaram por causa de uma traição no motel e até o momento só se fala nisso. A influenciadora interagiu com Neymar nas redes sociais e o jogador disse que respondeu com educação, afinal, ela era namorada de um conhecido dele. Bianca ainda chegou a dizer que não namorava ninguém. Os dois chegaram a trocar o número de telefone e os internautas chegaram a questionar o período das mensagens enviadas e o período de namoro com o cantor. Bia afirma que estava solteira. “ESTAVA SOLTEIRA EM TODOS OS DIÁLOGOS! Entre o dia 17 de abril de 2019 e final de 2021, terminamos 3 vezes, exatamente no período das mensagens”, disse.