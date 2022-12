Neymar revela print de conversa com Thiago Silva e Marquinhos após derrota na Copa do Mundo

Jogador abriu o coração ao revelar que trocou mensagens de apoio aos colegas de profissão que foram derrotados no jogo contra a Croácia

Ai gente, meu coração ficou muito triste com a derrota do Brasil na Copa do Mundo, mas o que mais me afetou foi ver que o psicológico dos nossos jogadores está muito mais abalado que o nosso. Neymar não deixou de mostrar que deu apoio aos colegas da Seleção e na troca de mensagens de apoio a eles nesse momento difícil.

“Decidi expor (sem a permissão deles) para verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos. Essas foram algumas das muitas mensagens que troquei com o grupo. Sentimento de muita tristeza, mas temos que ser mais fortes para seguir em frente e tenho certeza que, com o apoio de todo torcedor, voltaremos mais fortes. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor!”, escreveu Ney.

Thiago Silva, capitão do time, não deixou de responder: “Irmão, tá mais f** do que imaginei, de verdade. Não tô aguentando. Não acredito que nós perdemos. Não consigo acreditar. Toda hora que eu lembro dá uma vontade de chorar filha da p**”.

“Queria muito que tivesse dado tudo certo, f*** pensar que aquele pênalti foi um obstáculo no nosso sonho. Mas vamo que vamo, temos que ser fortes, dar tempo ao tempo e ver o que futebol nos reserva ainda”, escreveu Marquinhos.