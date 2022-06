Neymar vai sair do PSG? O que? Time anunciou que o jogador não está mais nos planos do clube

De acordo com o ‘El País’ o time anunciou a decisão ao pai de Neymar, que cuida da sua carreira

Me amarrota que eu estou bege! De acordo com o ‘El País’ Neymar não será mais a estrela em ascensão do Paris Saint-Germain. Em comunicado feito para o pai do jogador, o time anunciou que a estrela do Brasil não está mais nos planos do time. Eu tô em choque!

Segundo as más línguas, o time fará de Mbappé sua estrela e principal jogador no time, ocupando o lugar que Neymar ocupa hoje. O motivo da mudança é a busca do clube em procurar atletas que defendem o PSG.

Suposições começaram a surgir na internet e a vertente mais forte é a indisciplina de Neymar em relação aos treinos dentro do clube e a sua recuperação. Será que o jogador não valorizou o gramado estrangeiro? Esse quebra-cabeça está muito confuso.