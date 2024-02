Neymar Jr é comparado com Rodriguinho por causa de físico

Vish, cabe processo? Neymar Jr está sendo comparado a Rodriguinho por causa do seu corpo. Os internautas não perdoaram o seu retorno para os campos de futebol e falaram até babar da forma física do atleta. Vale ressaltar que ele ficou afastado para se recuperar de uma cirurgia, ele se reapresentou ao time Al Hilal e as primeiras imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

“Esse é o Neymar mesmo? Ou o Rodriguinho do BBB?”, disse um deles. “Rodriguinho saiu do BBB e foi treinar no Al Hilal?”, perguntou outro. “Neymar tá parecendo o Rodriguinho”, declarou mais um. “Neymar tirou uns dias para fazer Cover de Rodriguinho”, escreveu mais um.

Não foi só o corpo que foi motivo da comparação com o brother, mas o cabelo também e deu o toque especial nas alfinetadas. Aloca!