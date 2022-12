Neymar escreve ‘cartinha aberta’ a Tite: “Eu te achava muito chato!”

Depois de derrota do Brasil contra a Croácia, jogador abriu o coração para o técnico da Seleção

Nós sabemos que esse foi o último jogo de Tite como treinador da Seleção Brasileira, mas nosso coração ficou na mão com a carta aberta que Neymar dedicou ao treinador. O jogador contou que não gostava muito do técnico no começo quando eles não trabalhavam juntos, mas que depois ele foi colocado como o número 10 de Tite.

“Antes de nos conhecermos pessoalmente, jogamos muitas vezes contra e posso te falar? Eu te achava muito chato! Porque você montava um time pra me marcar, fazia de tudo pra ganhar de mim e ainda falou mal da minha pessoa. Mas o destino é engraçado né? Colocou você como treinador e eu como seu número 10”, iniciou.

O artilheiro ainda diz que sua opinião só foi mudar quando eles começaram a trabalhar juntos. “Eu te conhecia como treinador e já sabia que era muito bom, mas como pessoa você é MUITO MELHOR! Você me conheceu e sabe quem eu sou e isso é o que importa pra mim… Venho aqui abertamente te agradecer por tudo, todos os ensinamentos que o sr nos deu … e foram tantos”, afirmou.

“Você sempre será um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei, sempre irei te exaltar. Tivemos momentos lindos, mas também tivemos momentos que nos machucaram muito e esse último vai nos machucar por muito tempo”, garantiu.

Neymar ainda diz que todos mereciam ser coroados nessa copa por tudo que fizeram e por tudo que abriram mão para tentar alcançar o maior sonho. “Deus não quis assim, paciência. Deus nos deu TUDO!”, escreveu.