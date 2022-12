Neymar e Medina incentivaram Giulia Be em ‘Menina Solta’

Cantor contou detalhes do encontro com os dois craques do esporte no ‘PodDelas’

Olha ela! Sabemos que Giulia Be estourou no mudo da música com sua faixa de sucesso ‘Menina Solta’. O que a gente não sabia é que a faixa foi incentivada a ir para os estúdios por Neymar e Medina. Em entrevista para o PodDelas, Giulia contou detalhes sobre o sucesso da música no Tik Tok. “Eles [Neymar e Medina] por acaso foram em uma das festas em Saquarema, e alguém me pediu para tocar Menina Solta. O Neymar pegou um balde de cerveja, virou e começou a tambor pra mim enquanto eu cantava a música. Eu estava morrendo de nervosismo”, contou. A musa ainda disse que não se lembra qual dos dois, mas gravou cantando um trecho da música e enviou a ela. “Por conta desse vídeo eu mostrei o trecho da música para a gravadora e disse que iria viralizar”, concluiu.