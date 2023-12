Neymar e Bruna Biancardi aparecem juntos em foto

Após a influenciadora confirmar a separação do jogador de futebol, ela fez a postagem e os fãs não deixaram de votar pela paz entre os dois

Biancardi já tinha dito que dessa vez Neymar não teria chance de retomar a vida a dois que o casal vivia. Há tempos que os dois andam meio balançados e que os boatos de traição vem invadindo o relacionamento dos dois. Acontece que agora eles apareceram juntos em uma nova postagem de Bruna Biancardi.

A influenciadora anunciou nas redes sociais que estava separada de Neymar. Nos comentários da foto publicada por Jane, no entanto, os fãs torcem pela reconciliação do casal.

A foto foi publicada por Jane Santos, tia do atleta, no Instagram. A avó do jogador também aparece na imagem, além de Mavie, filha do ex-casal. “Eu torço para o Ney e a Bruna se casarem e viverem felizes para sempre”, disse uma seguidora.