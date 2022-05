DJ Bárbara Labres relembra episódio em que Neymar tentou ficar com ela numa balada. Oi??

Em entrevista para o podcast Vaca Cast a dj relembrou um episódio de amizade com Neymar

Bárbara Labres participou do podcast Vaca Cast, apresentado por Evelyn Regly. Durante a entrevista, a DJ relembrou o início de sua amizade com o jogador Neymar e até revelou que ele chegou a dar em cima dela em uma balada carioca em 2015.

“Ele começou a dar em cima de mim e eu disse: ‘Já te adianto que gosto da mesma coisa que tu. Olha aqui a minha namorada’. Aí ele: ‘Que? Não querem que eu namore com vocês não? Caramba, gostei muito de você, vamos ser brother então?’”, contou a DJ aos risos.

Bárbara disse que eles tiveram uma conexão muito rápida e que no dia seguinte ele a convidou para tomar café na casa dele.

“Foi bizarra a nossa conexão. Entrei no carro dele, ele deitou no meu colo, e ficamos trocando ideia da vida, ele me tratou igual irmã. Aí ele me levou pra tomar café da manhã na casa dele. Quando a gente chegou lá, tava cheio de homem, só eu de mulher, e avisou aos amigos: ‘Ela gosta de mulher, e se um dia ela ficar com um homem vai ser comigo, ele meteu assim pros amigos, então ninguém da em cima dela, beleza?’. Os moleques super me respeitaram, passei o dia todo com eles. A gente já virou brother ali”.

Em agosto de 2020, Bárbara viu seu primeiro trabalho autoral viralizar, que é Hoje É Rave, quando Neymar durante a Champions League, chegou ao estádio ouvindo o hit na caixa de som.