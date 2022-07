Neymar sobre vida de solteiro: “Tome conta da sua vida”

Jogador não teve papas na língua na hora de responder uma seguidora no Twitter

Vamo dale pra não tomale, já dizia o ditado, né? Neymar não tem papas na língua quando o assunto é ser autêntico diante aos boatos que rolam soltos diante a sua vida pessoal. No Twitter os fãs do jogador comentam sobre sua vida íntima e Neymar não deixa de dar sua opinião.

Ontem, quinta (14), o jogador usou o Twitter para dar um chega pra lá em uma seguidora que questionou seu estilo de vida de solteiro. “Não tem jeito, mesmo. Neymar quer essa vida de solteiro, eu não falo mais nada, sabe?”, escreveu.

O atleta não deixou de rebater o comentário da seguidora: “O que eu quero é que você tome conta da sua vida”. Em seguida, a pessoa excluiu o comentário.

Para quem não sabe o jogador está vivendo um affair com a Bruna Biancardi, que mesmo depois de um período fora das redes, contou que está tudo normal entre os dois, chegando a atualizar uma foto dos destaques com uma foto do casal.